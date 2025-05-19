إعلان

شهيد و13 مصابا ومفقودين في غارة إسرائيلية على خان يونس

02:27 ص الإثنين 19 مايو 2025

غارة إسرائيلية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp


وكالات

استشهد فلسطيني، بينما أصيب 13 آخرين، بالإضافة إلى عدد من المفقودين في غارة إسرائيلية على منزل ببلدة عبسان الكبيرة شرقي خان يونس، وفقا لما ذكرته الغد.

يذكر أن مجلس الوزراء الإسرائيلي قرر استئناف إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة عبر القنوات القائمة، لحين بدء عمل آلية جديدة.

وأكدت الحكومة الإسرائيلية، أنها ستدخل كمية من الطعام لضمان عدم وقوع مجاعة في غزة، وفقا لما جاء في بيان لمكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وجاء في البيان الذي نشر الأحد: "‏بناءا على توصيات الجيش ومن منطلق الحاجة العملياتيية بما يمكننا من توسيع العملية العسكرية بالانتصار على حماس فإنه إسرائيل ستدخل كمية أساسية من الطعام للمدنيين لضمان عدم وقوع مجاعة في غزة".

وأضاف البيان: "‏حدوث أزمة مجاعة سيشكل خطرا على استمرار عملية مركبات جدعون للقضاء على حركة حماس".

وأكدت إسرائيل أنها ستعمل على منع حماس من السيطرة على المساعدات الإنسانية وتوزيعها.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

غارة إسرائيلية خان يونس الجيش الإسرائيلي قطاع غزة استئناف نقل المساعدات الإنسانية إلى غزة فلسطين
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان