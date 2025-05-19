شهيد و13 مصابا ومفقودين في غارة إسرائيلية على خان يونس



وكالات

استشهد فلسطيني، بينما أصيب 13 آخرين، بالإضافة إلى عدد من المفقودين في غارة إسرائيلية على منزل ببلدة عبسان الكبيرة شرقي خان يونس، وفقا لما ذكرته الغد.

يذكر أن مجلس الوزراء الإسرائيلي قرر استئناف إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة عبر القنوات القائمة، لحين بدء عمل آلية جديدة.

وأكدت الحكومة الإسرائيلية، أنها ستدخل كمية من الطعام لضمان عدم وقوع مجاعة في غزة، وفقا لما جاء في بيان لمكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وجاء في البيان الذي نشر الأحد: "‏بناءا على توصيات الجيش ومن منطلق الحاجة العملياتيية بما يمكننا من توسيع العملية العسكرية بالانتصار على حماس فإنه إسرائيل ستدخل كمية أساسية من الطعام للمدنيين لضمان عدم وقوع مجاعة في غزة".

وأضاف البيان: "‏حدوث أزمة مجاعة سيشكل خطرا على استمرار عملية مركبات جدعون للقضاء على حركة حماس".

وأكدت إسرائيل أنها ستعمل على منع حماس من السيطرة على المساعدات الإنسانية وتوزيعها.