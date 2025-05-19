أول تعليق من ترامب على إصابة جو بايدن بالسرطان.. ماذا قال؟



وكالات

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه يشعر بالحزن إزاء الأنباء حول تشخيص إصابة سلفه جو بايدن بسرطان البروستات، وتمنى له الشفاء العاجل.

كتب ترامب على منصة "تروث سوشيال": "أنا وميلانيا السيدة الأولى للولايات المتحدة نشعر بالحزن لسماعنا نبأ التشخيص الطبي الأخير لجو بايدن".

وتابع: "نتقدم بأحر وأطيب تمنياتنا لجيل السيدة الأولى السابقة ولعائلته، ونتمنى لجو الشفاء العاجل والناجع"، وفقا لروسيا اليوم.

وأعلنت صحيفة "نيويورك تايمز" أمس الأحد نقلا عن المتحدث باسم بايدن، قوله إنه تم تشخيص إصابة الرئيس السابق بسرطان البروستات.

ولكن المتحدث أشار إلى أن المرض قابل للعلاج.