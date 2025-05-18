مسؤول إسرائيلي: إدخال المساعدات إلى غزة قرار مؤقت لأسبوع

وكالات

قالت صحيفة "جيروزاليم بوست" العبرية نقلا عن مسؤول إسرائيلي، الأحد، إن إدخال المساعدات إلى غزة قرار مؤقت لأسبوع حتى الانتهاء من إنشاء مراكز التوزيع.

وأوضح المسؤول الإسرائيلي، أن معظم مراكز توزيع المساعدات ستكون جنوبي القطاع تحت إدارة الجيش وشركات أمريكية.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، الأحد، إن وزراء إسرائيليين قالوا إن سبب موافقة رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على إدخال المساعدات لغزة هو الضغط الأمريكي.

وذكرت القناة 12 العبرية، أن بن غفير رفض إدخال المساعدات إلى غزة خلال اجتماع مجلس الوزراء الأمني السياسي وطالب بالتصويت على ذلك لكن طلبه رفض.

وأشارت القناة العبرية، إلى أن نتنياهو صادق خلال اجتماع مجلس الوزراء السياسي الأمني على إدخال مساعدات إنسانية لغزة.

وأوضحت، أن المساعدات ستصل إلى جميع أنحاء قطاع غزة كما كانت توزّع في السابق رغم معارضة عدد كبير من أعضاء مجلس الوزراء الأمني السياسي.

وقال وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير، إن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ارتكب خطأ جسيما بقرار إدخال المساعدات إلى غزة، مؤكدا أن القرار لم يحظ بالإجماع.