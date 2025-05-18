بن غفير: نتنياهو ارتكب خطأ جسيما بقرار إدخال المساعدات إلى غزة

وكالات

قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير، الأحد، إن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ارتكب خطأ جسيما بقرار إدخال المساعدات إلى غزة، مؤكدا أن القرار لم يحظ بالإجماع.

وذكرت القناة 12 العبرية، أن بن غفير رفض إدخال المساعدات إلى غزة خلال اجتماع مجلس الوزراء الأمني السياسي وطالب بالتصويت على ذلك لكن طلبه رفض.

وأشارت القناة العبرية، إلى أن نتنياهو صادق خلال اجتماع مجلس الوزراء السياسي الأمني على إدخال مساعدات إنسانية لغزة.

وأوضحت، أن المساعدات ستصل إلى جميع أنحاء قطاع غزة كما كانت توزّع في السابق رغم معارضة عدد كبير من أعضاء مجلس الوزراء الأمني السياسي.