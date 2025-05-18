إعلان

نتنياهو: سندخل الغذاء إلى غزة لضمان عدم حدوث مجاعة

11:02 م الأحد 18 مايو 2025

بنيامين نتنياهو

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إنه من منطلق الحاجة لتوسيع القتال سندخل كمية أساسية من الغذاء إلى سكان غزة لضمان عدم حدوث مجاعة.

وأضاف مكتب نتنياهو ، أن حدوث مجاعة قد يعرض للخطر استمرار عملية عربات جدعون الهادفة إلى القضاء على حماس.

وتابع: "ستعمل إسرائيل على منع حماس من السيطرة على توزيع المساعدات".

كان موقع أكسيوس نقل عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إن المجلس السياسي والأمني قرر استئناف نقل المساعدات الإنسانية إلى غزة بشكل فوري.

وأضافوا أن المساعدات ستنقل عبر منظمات دولية عدة حتى بدء عمل آلية المساعدات الجديدة في 24 مايو الجاري، دون إضافة مزيد من المعلومات.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

بنيامين نتنياهو مساعدات غزة مجاعة غزة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان