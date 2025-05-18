نتنياهو: سندخل الغذاء إلى غزة لضمان عدم حدوث مجاعة

وكالات

قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إنه من منطلق الحاجة لتوسيع القتال سندخل كمية أساسية من الغذاء إلى سكان غزة لضمان عدم حدوث مجاعة.

وأضاف مكتب نتنياهو ، أن حدوث مجاعة قد يعرض للخطر استمرار عملية عربات جدعون الهادفة إلى القضاء على حماس.

وتابع: "ستعمل إسرائيل على منع حماس من السيطرة على توزيع المساعدات".

كان موقع أكسيوس نقل عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إن المجلس السياسي والأمني قرر استئناف نقل المساعدات الإنسانية إلى غزة بشكل فوري.

وأضافوا أن المساعدات ستنقل عبر منظمات دولية عدة حتى بدء عمل آلية المساعدات الجديدة في 24 مايو الجاري، دون إضافة مزيد من المعلومات.