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إعلام عبري: المساعدات ستصل جميع أنحاء غزة كما كانت توزّع في السابق

11:01 م الأحد 18 مايو 2025

إيتمار بن غفير

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وكالات

قالت القناة 12 العبرية، الأحد، إن وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير رفض إدخال المساعدات إلى غزة خلال اجتماع مجلس الوزراء الأمني السياسي وطالب بالتصويت على ذلك لكن طلبه رفض.

وأشار بن غفير، إلى أن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ارتكب خطأ جسيما بقرار إدخال المساعدات إلى غزة، مؤكدا أن القرار لم يحظ بالإجماع.

وذكرت القناة العبرية، أن نتنياهو صادق خلال اجتماع مجلس الوزراء السياسي الأمني على إدخال مساعدات إنسانية لغزة.

وأوضحت، أن المساعدات ستصل إلى جميع أنحاء قطاع غزة كما كانت توزّع في السابق رغم معارضة عدد كبير من أعضاء مجلس الوزراء الأمني السياسي.

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إيتمار بن غفير مساعدات غزة الاحتلال الإسرائيلي
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