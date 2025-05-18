نتنياهو: انتصرنا على حزب الله ونظام الأسد وسننتصر على إيران وحماس

وكالات

قال رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأحد، إن العملية العسكرية الموسعة "عربات جدعون" انطلقت اليوم بهدف إخضاع حماس وتحرير الأسرى.

وأشار نتنياهو، إلى أن حكومته اتفقت في المجلس الأمني المصغر على بناء سياج أمني على الحدود مع الأردن لمنع التسلل وتأمين الحدود.

وأضاف نتنياهو: "انتصرنا على حزب الله وعلى نظام الأسد وسنحقق النصر الساحق على إيران وحماس وكل أعدائنا".

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، عن بدء عملية برية واسعة في عدة مناطق داخل قطاع غزة، في إطار ما أسماه عملية "عربات جدعون"، وذلك بعد ساعات من سلسلة غارات جوية عنيفة خلفت عشرات الشهداء والجرحى في القطاع.