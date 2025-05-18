حماس تعلق على قرار إسرائيل بناء جدار أمني على حدود الأردن

وكالات

قالت حركة حماس في بيان، الأحد، إن تصديق الاحتلال الإسرائيلي على بناء جدار أمني عند الحدود الشرقية مع الأردن لن يشكل له حماية من تداعيات جرائمه.

وأكدت حماس، أن مخططات الاحتلال الإسرائيلي الاستيطانية ستزيد من إصرار الشعب الفلسطيني على طريق المقاومة كسبيل لتحرير فلسطين، مشددة على أن مشاريع الجدار الأمني التي بناها الاحتلال سابقا فشلت بمواجهة المقاومة وهذا سيتكرر مع الجدار الجديد.

وفي وقت سابق من اليوم، ذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن مجلس الوزراء الإسرائيلي وافق على اقتراح وزير الدفاع يسرائيل كاتس ببناء سياج على الحدود الأردنية.

ونقلت عن كاتس قوله إن "بناء السياج خطوة استراتيجية ضد محاولات إيران تحويل الحدود إلى جبهة إرهابية"، وفق وصفه.

وقالت القناة الـ12 الإسرائيلية إن الكابينت صادق على إقامة حاجز أمني يشمل منظومة دفاع على الحدود مع الأردن يمتد 425 كيلومترا من الجولان حتى إيلات.