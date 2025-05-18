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الحوثيون: استكمال الحظر على المطارات الإسرائيلية في طريقه للتنفيذ التام

10:17 م الأحد 18 مايو 2025

الحوثيين

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وكالات

قال قيادي في جماعة أنصار الله "الحوثيين" في اليمن، الأحد، إن هناك عمل لاستمرار القصف الصاروخي لاستكمال الحظر على مطارات الاحتلال الإسرائيلي.

وأشار القيادي الحوثي، في تصريحات لقناة "الجزيرة"، إلى أن استكمال الحظر على مطارات العدو في طريقه للتنفيذ التام، مكررا النصح للشركات والمسافرين توخي الحذر وعدم السفر إلى المطارات المستهدفة.

وأوضح القيادي الحوثي، أن الاحتلال الإسرائيلي يتكتم على خسائره خوفا من استكمال الحظر غير آبه بمخاطر ذلك، مؤكدا أن الجماعة اليمنية لن يتوقف قصف مطارات إسرائيل والحظر إلا بإدخال المساعدات ووقف العدوان على غزة.

وأضاف القيادي الحوثي: "نفسنا طويل وقدراتنا جيدة للعمل ضد العدو الإسرائيلي حتى تحقيق الأهداف العادلة".

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