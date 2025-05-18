الرئيس اللبناني يكشف جدول أعمال زيارته للقاهرة غداً

كتبت- داليا الظنيني:

كشف الرئيس اللبناني، جوزيف عون، عن تفاصيل المباحثات التي تحملها زيارته المرتقبة للقاهرة والتي تبدأ غداً الاثنين، قائلاً: "سأناقش مع الرئيس السيسي العلاقات الثنائية وتنسيق المواقف وتطورات المنطقة وعدد من الملفات على الصعيدين السياسي والاقتصادي".

وأشار "عون"، خلال لقائه مع الإعلامية، لميس الحديدي، عبر برنامج " كلمة أخيرة "المذاع" على شاشة ON، إلى أهمية التعاون على الصعيد الاقتصادي بين البلدين في جهود إعادة الاعمار ودعم الجيش اللبناني في الوقت الراهن، قائلاً: "يمكننا الاستفادة من الخبرات المصرية في الغاز والكهرباء، وإعادة الإعمار ودعم الجيش وإعادة إحياء اللجنة العليا المصرية اللبنانية".

وأوضح أن الزيارة ستشمل مباحثات مع الرئيس السيسي حول زيارة "ترامب" ، للمنطقة ورفع العقوبات عن سوريا، مؤكدًا أنه سيزور شيخ الأزهر، والبابا تواضروس، وأمين عام الجامعة العربية.