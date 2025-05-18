الرئيس اللبناني: مصر شريك أساسي في الحفاظ على الاستقرار الإقليمي

كتبت- داليا الظنيني:

أكد الرئيس اللبناني، جوزيف عون، أن العلاقات اللبنانية المصرية ضاربة في جذورها منذ عهد الفراعنة، قائلاً: "العلاقة بين مصر ولبنان تاريخية بين الدولتين والشعبين، ومستمرة طوال هذه العهود، ومرت بمراحل عديدة منذ الفراعنة و مرورًا بالهجرة اللبنانية إلى مصر والعكس، وحدث على مدار التاريخ تزاوج بين الشعبين، ووجود عائلات مختلطة بين الشعبين".

وأضاف أنه على الصعيد السياسي، فإن مصر تلعب دورًا قياديًا في المنطقة، وتتفهّم وضع لبنان على مدار التاريخ ، قائلاً: "مثال على ذلك لقاء عبدالناصر مع فؤاد شهاب عام 1959، والذي كان التزامًا منه بعروبة لبنان، وكذلك الرئيس السادات الذي قال: "ارفعوا أيديكم عن لبنان، موجهًا الشكر والتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسي على مواقفه الداعمة للبنان في عهده".

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامية لميس الحديدي، عبر برنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على شاشة ON، قائلاً: "أشكر الرئيس السيسي على دعمه للبنان، خاصة في أزمتي كورونا وانفجار مرفأ بيروت، ودعمه للمؤسسة العسكرية".

وأكد أنه التقى الرئيس السيسي حين كان قائدًا للجيش، وعلى هامش قمة القاهرة، مبينا أن مصر شريك أساسي في الحفاظ على الاستقرار الإقليمي.