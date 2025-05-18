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منذ فجر اليوم.. 144 شهيدًا بغارات إسرائيلية على غزة

09:41 م الأحد 18 مايو 2025

غارات الاحتلال على غزة

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وكالات

أفادت مصادر طبية فلسطينية، الأحد، بارتقاء 144 شهيدا في غارات إسرائيلية على قطاع غزة منذ فجر اليوم 69 منهم بمدينة غزة وشمالي القطاع.

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، عن بدء عملية برية واسعة في عدة مناطق داخل قطاع غزة، في إطار ما أسماه عملية "عربات جدعون"، وذلك بعد ساعات من سلسلة غارات جوية عنيفة خلفت عشرات الشهداء والجرحى في القطاع.

ويأتي هذا التصعيد بعد أن أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة استشهاد 103 أشخاص على الأقل منذ فجر اليوم، غالبيتهم من النساء والأطفال، جراء غارات مكثفة استهدفت مناطق متعددة من غزة.

وسُجلت مجزرة في منطقة المواصي غرب خان يونس، راح ضحيتها 40 شهيدًا بعد استهداف خيام للنازحين. كما سقط 45 شهيدا آخرين في مدينة غزة والمناطق الشمالية من القطاع من بينهم 5 صحفيين.

يأتي التصعيد العسكري بالتزامن مع تواجد الوفد الإسرائيلي في العاصمة القطرية الدوحة، ضمن مفاوضات غير مباشرة مع حركة حماس تهدف للتوصل إلى اتفاق وقف إطلاق نار.

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