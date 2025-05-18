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سوريا.. قتلى وجرحى في انفجار استهدف مركز الشرطة في دير الزور

09:18 م الأحد 18 مايو 2025

سوريا.. قتلى وجرحى في انفجار استهدف مركز الشرطة في

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وكالات

أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا"، نقلًا عن مصدر أمني، بوقوع قتلى وجرحى في انفجار استهدف مخفر شرطة مدينة الميادين الواقعة في ريف دير الزور بسوريا.

وفي التفاصيل، قال مصدر أمني سوري لقناة الجزيرة، إن الانفجار أسفر عن مقتل 3 من عناصر الأمن، فيما أُصيب عدد آخر بجروح متفاوتة.

ولم تصدر حتى الآن أي جهة بيانًا رسميًا يتبنى الهجوم، بينما تشهد المنطقة من حين لآخر هجمات متفرقة تستهدف مواقع أمنية وعسكرية.

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سوريا مقتل 3 من عناصر الأمن ريف دير الزور انفجار استهدف مركز الشرطة
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