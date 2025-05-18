سي إن إن: تفاؤل وأنباء عن موافقة حماس على هدنة لـ60 يومًا في غزة

وكالات

على الرغم من تصريح المبعوث الأمريكي لشؤون الأسرى آدم بولر، أن المفاوضات بشأن وقف إطلاق النار في غزة التي تُجري في الدوحة متقلبة للغاية ولا تسير على ما يرام، فإن شبكة "سي إن إن" الأمريكية كشفت أن التفاؤل يسود المحادثات الجارية.

ونقلت الشبكة عن قيادي بارز في حركة حماس قوله، اليوم الأحد، إن الحركة وافقت على إطلاق سراح عدد من الأسرى الإسرائيليين مقابل هدنة تمتد لشهرين.

وأشار القيادي، إلى أن حماس وافقت على إطلاق سراح ما بين 7 و9 أسرى إسرائيليين مقابل وقف إطلاق نار لمدة 60 يومًا والإفراج عن 300 أسير فلسطيني.

وفي المقابل، قال مصدر إسرائيلي للشبكة الأمريكية ذاتها: "إذا أرادت حماس الحديث عن إنهاء الحرب من خلال استسلامها، فسنكون مستعدين".

وكشف مسؤول مطلع على المحادثات أنه "بعد المناقشات بين الدوحة وواشنطن خلال زيارة الرئيس دونالد ترامب إلى المنطقة، هناك جهود متجددة من قِبل الوسطاء من الولايات المتحدة وقطر ومصر لمعرفة ما إذا كان من الممكن التوصل إلى اتفاق جديد لوقف إطلاق النار"، وفق تصريحة لـ"سي إن إن".

لكن أكد مسؤول إسرائيلي كبير لوكالة "رويترز"، أنه لا يوجد تقدم يُذكر في المحادثات التي تتضمن إنهاء الحرب في غزة.

ويتزامن ذلك مع إعلان مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، تطورات جديدة في مسار المفاوضات الجارية في العاصمة القطرية الدوحة بين إسرائيل وحركة حماس، وسط تحركات دبلوماسية مكثفة تهدف إلى التوصل إلى اتفاق بشأن الأسرى ووقف الحرب المستمرة على قطاع غزة.

وجاء في بيان رسمي صادر عن مكتب نتنياهو: "حتى في هذه اللحظات، يواصل فريق التفاوض الإسرائيلي جهوده في الدوحة لاستنفاد كل الفرص المتاحة من أجل التوصل إلى صفقة، سواء استنادًا إلى مخطط المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، أو ضمن إطار يشمل وقف القتال الكامل، وإطلاق سراح جميع الأسرى، ونفي مقاتلي حماس، وتجريد قطاع غزة من السلاح".