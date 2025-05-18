الجيش الإسرائيلي: 5 فرق تعمل في قطاع غزة للقضاء على المقاومة الفلسطينية

وكالات

قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إيفي ديفرين، إن هناك 5 فرق تعمل في قطاع غزة للقضاء على المقاومة الفلسطينية وضرب منظومة القيادة والسيطرة لحركة حماس.

وأضاف ديفرين، "هدفنا هو تحرير الأسرى مع عدم المساس بسلامتهم"، مؤكدًا أن العمليات العسكرية في غزة لن تتوقف حتى إعادة كل الأسرى للديار وتدمير حكم حماس في القطاع.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، بدء عملية برية واسعة في عدة مناطق داخل قطاع غزة، في إطار ما أسماه عملية "عربات جدعون"، وذلك بعد ساعات من سلسلة غارات جوية عنيفة خلفت عشرات الشهداء والجرحى في القطاع.

يأتي التصعيد العسكري بالتزامن مع تواجد الوفد الإسرائيلي في العاصمة القطرية الدوحة، ضمن مفاوضات غير مباشرة مع حركة حماس تهدف للتوصل إلى اتفاق وقف إطلاق نار.

لكن قال المبعوث الأمريكي لشؤون الأسرى آدم بولر، إنه "يمكن القول أن المفاوضات بالدوحة لا تسير على ما يرام لكنها متقلبة للغاية".

ومن جانبه، أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، تطورات جديدة في مسار المفاوضات الجارية في العاصمة القطرية الدوحة بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، وسط تحركات دبلوماسية مكثفة تهدف إلى التوصل إلى اتفاق بشأن الأسرى ووقف الحرب المستمرة على قطاع غزة.

وجاء في بيان رسمي صادر عن مكتب نتنياهو: "حتى في هذه اللحظات، يواصل فريق التفاوض الإسرائيلي جهوده في الدوحة لاستنفاد كل الفرص المتاحة من أجل التوصل إلى صفقة، سواء استنادًا إلى مخطط ويتكوف، أو ضمن إطار يشمل وقف القتال الكامل، وإطلاق سراح جميع الأسرى، ونفي مقاتلي حماس، وتجريد قطاع غزة من السلاح".