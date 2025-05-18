بعثة الأمم المتحدة في ليبيا تعلن تشكيل لجنة لتسيير وقف النار في طرابلس

وكالات

أعلنت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، اليوم الأحد، تشكيل لجنة هدنة بالتعاون مع المجلس الرئاسي لتيسير وقف إطلاق النار في طرابلس.

وقالت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، إن لجنة الهدنة ستركز على حماية المدنيين ووضع ترتيبات أمنية دائمة للعاصمة، مرحبة بدور المجلس الرئاسي بالتزامه بتهدئة التوترات وتعزيز السلام.

وأعرب أعضاء مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة عن قلقهم العميق من تصاعد العنف في العاصمة طرابلس خلال الأيام الأخيرة، في ظل ورود تقارير عن سقوط ضحايا مدنيين جراء الاشتباكات المسلحة.

ودعا الأعضاء، بحسب بيان صادر عن المكتب الإعلامي للبعثة الأممية في ليبيا، إلى حماية المدنيين بشكل عاجل، وضرورة محاسبة المسؤولين عن أي هجمات أو انتهاكات بحقهم.