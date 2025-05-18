الجيش الإسرائيلي يمنح القيادة السياسية المرونة للمضي بصفقة أسرى

وكالات

قال رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي إيال زامير، إن "الجيش سيمنح مرونة للقيادة السياسية للمضي قدمًا في أي صفقة أسرى".

وأضاف زامير، أن "التواصل لصفقة للإفراج عن الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة إنجاز ونحن نعمل من أجل تحقيقه".

وفي وقتٍ سابق من اليوم الأحد، أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، تطورات جديدة في مسار المفاوضات الجارية في العاصمة القطرية الدوحة بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، وسط تحركات دبلوماسية مكثفة تهدف إلى التوصل إلى اتفاق بشأن الأسرى ووقف الحرب المستمرة على قطاع غزة.

وجاء في بيان رسمي صادر عن مكتب نتنياهو: "حتى في هذه اللحظات، يواصل فريق التفاوض الإسرائيلي جهوده في الدوحة لاستنفاد كل الفرص المتاحة من أجل التوصل إلى صفقة، سواء استنادًا إلى مخطط ويتكوف، أو ضمن إطار يشمل وقف القتال الكامل، وإطلاق سراح جميع الأسرى، ونفي مقاتلي حماس، وتجريد قطاع غزة من السلاح".

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصدر مطلع قوله إن "إسرائيل مستعدة، وللمرة الأولى، للنظر في خيار إنهاء القتال في هذه المرحلة".

وكانت القناة 12 العبرية قد أفادت في وقت سابق بأن المحادثات في الدوحة تجري على نحو مكثف، مشيرة إلى أن الدور الأمريكي هو الأكثر تأثيرًا في هذا المسار، وسط سعي حثيث لإبرام اتفاق قبل توسع العمليات العسكرية داخل غزة.

وبحسب القناة، فإن إسرائيل تراقب ما وصفته بـ"مؤشرات إيجابية"، وتعزز الضغط عبر مفاوضات تُجرى تحت النار، بينما يواصل الجيش استعداداته لتوسيع نطاق المناورة العسكرية داخل القطاع.