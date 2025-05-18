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عائلات الأسرى الإسرائيليين تدين توسيع العملية البرية بغزة

07:21 م الأحد 18 مايو 2025

غزة

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وكالات

أدانت هيئة عائلات الأسرى الإسرائيليين، قرار جيش الاحتلال توسيع العملية العسكرية البرية في قطاع غزة.

وقالت الهيئة في بيان، اليوم الأحد، إن "توسيع العملية البرية من شأنه قتل الأسرى والقضاء على احتمال إعادة الجثث".

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، عن بدء عملية برية واسعة في عدة مناطق داخل قطاع غزة، في إطار ما أسماه عملية "عربات جدعون"، وذلك بعد ساعات من سلسلة غارات جوية عنيفة خلفت عشرات الشهداء والجرحى في القطاع.

ويأتي هذا التصعيد بعد أن أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة استشهاد 103 أشخاص على الأقل منذ فجر اليوم، غالبيتهم من النساء والأطفال، جراء غارات مكثفة استهدفت مناطق متعددة من غزة.

وسُجلت مجزرة في منطقة المواصي غرب خان يونس، راح ضحيتها 40 شهيدًا بعد استهداف خيام للنازحين. كما سقط 45 شهيدا آخرين في مدينة غزة والمناطق الشمالية من القطاع من بينهم 5 صحفيين.

يأتي التصعيد العسكري بالتزامن مع تواجد الوفد الإسرائيلي في العاصمة القطرية الدوحة، ضمن مفاوضات غير مباشرة مع حركة حماس تهدف للتوصل إلى اتفاق وقف إطلاق نار.

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عائلات الأسرى غزة الاحتلال الإسرائيلي
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