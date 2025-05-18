الأونروا: إسرائيل قتلت أكثر من 300 من موظفينا في غزة

وكالات

قال المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، فيليب لازاريني، إن عدد القتلى من موظفي الوكالة في قطاع غزة منذ بداية الحرب تجاوز 300 شخص.

وأوضح لازاريني أن الغالبية العظمى من الضحايا قُتلوا على يد الجيش الإسرائيلي، مشيرًا إلى أنهم سقطوا مع أطفالهم وأحبّائهم، بينما فقد عدد منهم حياته أثناء أداء واجبه في خدمة مجتمعه.

وأشار إلى أن معظم الضحايا كانوا من العاملين في المجال الصحي والمعلمين التابعين للأمم المتحدة، والذين كانوا يقومون بدور أساسي في دعم مجتمعاتهم المحلية في ظل الأوضاع الصعبة.

وشدد المفوض العام على أنه "لا شيء يبرر ما يحدث من جرائم في غزة"، محذرًا من أن الإفلات من العقاب "سيؤدي إلى مزيد من القتل والمعاناة".