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الحوثيون: سننفذ عمليات عسكرية ضد مطار بن غوريون

06:47 م الأحد 18 مايو 2025

مطار بن جوريون الإسرائيلي

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وكالات
أعلنت جماعة أنصار الله "الحوثيين"، أنها ستنفذ في الساعات المقبلة عمليات عسكرية ضد مطار اللد المسمى بن غوريون وغيره بسبب التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة.
كان جيش الاحتلال الإسرائيلي، أعلن اليوم الأحد، عن بدء عملية برية واسعة في عدة مناطق داخل قطاع غزة، في إطار ما أسماه عملية "عربات جدعون"، وذلك بعد ساعات من سلسلة غارات جوية عنيفة خلفت عشرات الشهداء والجرحى في القطاع.
ويأتي هذا التصعيد بعد أن أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة استشهاد 103 أشخاص على الأقل منذ فجر اليوم، غالبيتهم من النساء والأطفال، جراء غارات مكثفة استهدفت مناطق متعددة من غزة.
وسُجلت مجزرة في منطقة المواصي غرب خان يونس، راح ضحيتها 40 شهيدًا بعد استهداف خيام للنازحين. كما سقط 45 شهيدا آخرين في مدينة غزة والمناطق الشمالية من القطاع من بينهم 5 صحفيين.

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مطار بن جوريون اسرائيل الحوثيون
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