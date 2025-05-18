سويسرا.. إجلاء عشرات الأشخاص من منازلهم الأشخاص بسبب انهيار طيني

جنيف - (أ ب)

قامت السلطات السويسرية بإجلاء نحو 100 شخص من منازلهم بعد أن هدد انهيار طيني قرية بلاتن الجبلية في وادي لوتشينتال.

وقال المتحدث المحلي ماتياس إيبنر لموقع "20 مينوتن" الإخباري السويسري إن عملية الإجلاء، التي تمت مساء السبت، جرت بهدوء ونظام.

وأضاف: "تمكن الجميع من إيجاد مأوى خاص لدى أقارب أو أصدقاء، أو في فنادق أخرى، وتم نقل السياح المتضررين إلى فنادق قريبة".

ولم يتضح بعد متى سيتمكن السكان من العودة إلى منازلهم، لكن من غير المرجح أن يكون ذلك قبل يوم الثلاثاء.

وقال إيبنر: "هناك خطر حقيقي من حدوث انهيارات صخرية"، في إشارة إلى جبل "كلاينه نيستورن" القريب ونهر "بيرش" الجليدي.

كما أُغلقت عدة مسارات للمشي والتنزه وبعض الطرق مؤقتا.

وكان سكان قرية بريينز قد اضطروا العام الماضي أيضا إلى مغادرة منازلهم وحزم أمتعتهم بسبب خطر انهيار صخري محتمل من منحدر جبلي في الألب.