في أكبر مظاهرة منذ 20 عامًا.. هولنديون يطالبون الحكومة بموقف أكثر صرامة ضد إسرائيل

في أكبر مظاهرة منذ 20 عامًا.. هولنديون يطالبون الح

أمستردام - (د ب أ)

شارك عشرات الآلاف في مسيرة في مدينة لاهاي الهولندية، اليوم الأحد، لمطالبة الحكومة الهولندية باتخاذ موقف أكثر صرامة ضد إسرائيل.

وسافر المشاركون في الاحتجاج ضد الإجراءات الإسرائيلية في قطاع غزة من جميع أنحاء هولندا وتجمعوا في البداية في مساحة كبيرة مفتوحة في المدينة.

وتحرك المتظاهرون في المسيرة الاحتجاجية إلى قصر السلام، مقر محكمة العدل الدولية، التي تنظر قضية إبادة جماعية ضد إسرائيل.

ووفقا للمنظمين، أراد المتظاهرون، الذين ارتدى معظمهم ملابس حمراء، رسم "خط أحمر" رمزي للحكومة الهولندية.

وقالوا إنه يتعين على الحكومة تهديد إسرائيل بعواقب واضحة لممارساتها في قطاع غزة بدلا من مجرد الرد ببيانات دبلوماسية.

وذكرت وسائل إعلام رسمية هولندية أن عدد المشاركين بلغ 70 ألف شخص. وتحدث المنظمون عن 100 ألف شخص، مما يجعلها أكبر مسيرة تشهدها البلاد خلال 20 عاما.

وقبل أسبوعين، دعت هولندا الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ موقف أكثر صرامة بشأن الطريقة التي تشن بها إسرائيل حربها ضد حركة حماس في قطاع غزة.

وكان وزير الخارجية الهولندي كاسبر فيلدكامب قد قال في لاهاي إن إسرائيل تنتهك المبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان بمنعها وصول المساعدات الإنسانية إلى سكان قطاع غزة.

وتأتي المظاهرة فيما أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، شن هجوم جديد في قطاع غزة الذي يقطنه أكثر من مليوني شخص، في آخر محاولة من جانبها للضغط على حماس للموافقة على اتفاق جديد لوقف إطلاق النار وفقا للشروط الإسرائيلية.

وأشارت منظمات أممية إلى أن سكان القطاع يعانون من أوضاع انسانية كارثية جراء نقص المواد الغذائية والطبية وإمدادات المياه والكهرباء جراء حصار تفرضه إسرائيل.