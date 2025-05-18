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جهاز إلكتروني غريب في اجتماع ترامب والشرع يثير الجدل.. تفاصيل

05:59 م الأحد 18 مايو 2025

ترامب والشرع

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وكالات
أثار جهاز إلكتروني غامض ظهر على طاولة الاجتماع الذي جمع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والرئيس السوري أحمد الشرع، بحضور ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في العاصمة الرياض، موجة من التفاعل والفضول على منصات التواصل الاجتماعي.
وجاء اللقاء بالتزامن مع إعلان الرئيس الأمريكي عن خطة لرفع العقوبات المفروضة على سوريا "بناءً على طلب سعودي".

وشهد مقطع يظهر فيه جهاز أسود اللون على الطاولة، يشبه صندوقًا معدنيًا مزودًا بأضواء وأزرار إلكترونية، تداولًا واسعًا على مواقع التواصل ما دفع العديد من المستخدمين إلى التكهن بطبيعته ووظيفته.
وتباينت الآراء حول طبيعة الجهاز، حيث اعتبره البعض نظام اتصالات مشفرًا يُستخدم لتأمين المحادثات الحساسة في اللقاءات رفيعة المستوى، رجّح آخرون أنه مجرد جهاز اتصال جماعي (كونفرنس) يُستخدم في الاجتماعات.

وكتب أحد النشطاء في تغريدة: "ما هو هذا الجهاز الذي يظهر بشكل متكرر في اجتماعات رفيعة المستوى، مثل هذا الذي كان موضوعًا أمام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب؟ إنه ليس مجرد هاتف عادي، بل أداة متخصصة للاتصالات الاحترافية".
علق ناشط آخر قائلاً: "اعتقد كثيرون أن الجهاز هو آلة حاسبة، لكنه في الواقع جهاز اتصالات هاتفية عن بعد، مزود بنظام تشفير، ومكوّن من قطعتين: الأولى على شكل مكبر صوت يحتوي على أربعة ميكروفونات داخلية، والثانية لوحة مفاتيح للتحكم".

وبحسب تعليقات نُشرت على مواقع تقنية، فإن الجهاز هو على الأرجح هاتف مؤتمرات متطور من طراز Cisco 8831، يعمل عبر بروتوكول الإنترنت (IP) باستخدام نظام Cisco Unified Communications Manager، ويوفر تغطية صوتية بزاوية 360 درجة، ويتميز بشاشة بإضاءة خلفية ولوحة تحكم سهلة الاستخدام.
وجاء اللقاء الذي عُقد في 14 مايو الجاري، على هامش القمة الخليجية الأمريكية الخامسة، وشارك فيه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عبر تقنية الفيديو، حيث أكد خلال مداخلته أن قرار ترامب برفع العقوبات عن سوريا "يحمل أهمية تاريخية".

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أحمد الشرع دونالد ترامب الشرع وترامب رفع عقوبات سوريا
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