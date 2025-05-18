السوداني يدعو إلى الاستمرار بالتعاون بين العراق ووكالات الأمم المتحدة

بغداد - (د ب أ)



أكد رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني اليوم الأحد على تطور البرامج والمشاريع المشتركة بين العراق ووكالات الأمم المتحدة وبلوغها مراحل متميزة وفي مختلف المجالات.

ودعا السوداني خلال استقباله الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيرش إلى " الاستمرار بالتعاون بين العراق ووكالات الأمم المتحدة للمضي في تحقيق مستهدفات التنمية ومواجهة التحديات"،بحسب بيان للحكومة العراقية.

وثمن رئيس الوزراء العراقي زيارة جوتيرش إلى بغداد وحضوره القمة العربية والدور الواضح والقوي في الدفاع عن حقوق الشعوب ولاسيما قضية الشعب الفلسطيني.

من جانبه، أشاد الأمين العام للأمم المتحدة بمستوى تنظيم القمّة العربية في بغداد وما شهدته العاصمة العراقية من تطور ونمو ملحوظ على مستوى البناء والإعمار والبنى التحتية خلال السنتين الماضيتين.

وجدد استمرار الدعم لمواقف العراق العربية والإقليمية ودوره في تثبيت الأمن والاستقرار في المنطقة وتم التوجيه إلى جميع الوكالات الأممية الرئيسة بتقديم كل الدعم للحكومة العراقية، في ما يتعلق بخططها التنموية المرسومة، ومساراتها نحو تعزيز كل ما من شأنه أن يدعم الأمن والاستقرار في العراق.

وجرى خلال اللقاء إستعراض أهم القضايا وملفات التعاون بين العراق والمنظمة الدولية، والجهود المبذولة لمعالجة آخر التطورات في المنطقة.حسب البيان