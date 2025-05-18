ويتكوف: سيتم إرسال مطابخ متنقلة وشاحنات محملة بالدقيق لغزة

وكالات

قال المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف، إن هناك العديد من المبادرات لإدخال المساعدات إلى قطاع غزة، مضيفًا "ونعمل حاليًا على المسائل اللوجستية الخاصة بتوزيع المساعدات وإدخال الشاحنات إلى القطاع".

وذكر ويتكوف، لشبكة "إيه بي سي"، أنه سيتم إرسال مطابخ متنقلة إلى غزة إضافة إلى شاحنات محملة بالدقيق، مشيرًا إلى أن إسرائيل قالت إنها ستسمح بدخول عدد كبير منها.

وأكد ويتكوف، أن الظروف على أرض الواقع في قطاع غزة خطيرة للغاية، مضيفًا "لا نريد أن نرى أزمة إنسانية في غزة ولن نسمح بحدوثها في عهد الرئيس دونالد ترامب".

وقال المبعوث الأمريكي، إنه لا يوجد اختلاف في موقف ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من مسألة إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة، على حد قوله.

وفي السياق ذاته، نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر، أن المجلس الوزاري المصغر في إسرائيل سيبحث اليوم الأحد إدخال مساعدات لقطاع غزة بعد ضغوط أمريكية.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، إن تل أبيب وقعت عقدًا مع شركة أمريكية يمكنها بدء توزيع المساعدات الإنسانية بقطاع غزة اعتبارًا من 24 مايو الجاري، وفق ما نقلته إذاعة جيش الاحتلال.