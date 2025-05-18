بينهم 5 صحفيين.. استشهاد 103 فلسطينيين جراء غارات الاحتلال منذ فجر اليوم

(وكالات)

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الأحد، استشهاد ما لا يقل عن 103 فلسطينيين، غالبيتهم من الأطفال والنساء، إثر سلسلة غارات جوية عنيفة شنها جيش الاحتلال الإسرائيلي واستهدفت مناطق متفرقة في قطاع غزة منذ فجر اليوم.

وأفادت صحة غزة، أن منطقة المواصي غرب خان يونس كانت الأكثر تضررًا، حيث سقط فيها 40 شهيدًا نتيجة قصف استهدف خيام النازحين. كما استشهد 45 فلسطينيًا آخرين جراء القصف المكثف على مدينة غزة والمناطق الشمالية من القطاع.

ومن بين إجمالي الشهداء سقط خمسة صحفيين في غارات متفرقة، وهم عبد العزيز الحجار، والصحفية نور قنديل التي ارتقت مع أفراد من عائلتها، وعبد الرحمن العبادلة، وخالد أبو سيف، وأحمد موسى الزيناتي.

كما أعلنت صحة غزة، عن خروج جميع مستشفيات شمال القطاع عن الخدمة بالكامل، وسط انهيار تام في النظام الصحي. وأفادت بأن المستشفى الإندونيسي توقف عن العمل نتيجة فرض حصار عسكري لجيش الاحتلال الإسرائيلي، ومنع دخول المرضى والطواقم الطبية، إضافة إلى انقطاع الإمدادات.

كما تم الإعلان عن توقف مستشفى غزة الأوروبي، وتدمير كل من مستشفى بيت حانون ومستشفى كمال عدوان.