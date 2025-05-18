الدفاع الهندية: الصين ساعدت باكستان في اشتباكها الأخير مع الهند

نيودلهي - (د ب أ)

قالت مجموعة بحثية تعمل تحت إشراف وزارة الدفاع الهندية إن الصين دعمت باكستان من خلال أنظمة الدفاع الجوي والأقمار الاصطناعية خلال اشتباكها مع الهند في الشهر الجاري، مشيرة إلى أن الصين متورطة في الصراع بصورة مباشرة أكثر مما كان يعتقد في السابق.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن أشوك كومار، المدير العام لمركز دراسات الحرب المشتركة ومقره نيودلهي قال في حوار إن الصين ساعدت باكستان في إعادة تنظيم رادارها وأنظمة دفاعها الجوي لتتمكن بصورة أكثر فعالية من رصد نشر الهند قواتها وأسلحتها.

وأضاف أن الصين ساعدت باكستان على تعديل تغطيتها بالأقمار الاصطناعية فوق الهند خلال فترة الـ 15 يوما ما بين الهجوم الذي أودى بحياة 26 شخصا معظمهم من السائحين الهنود في 22 أبريل الماضي وبداية الأعمال العدائية بين الدولتين.

وأوضح كومار في مقر المركز في نيودلهي "لقد ساعدهم ذلك على إعادة نشر رادارهم للدفاع الجوي بحيث يتمكنوا من رصد أي أعمال نقوم بها على المسار الجوي".

ويشار إلى أن الحكومة الهندية لم تفصح علانية بالتفصيل عن تورط الصين في الصراع.

وعلى الرغم من أن باكستان قالت إنها استخدمت أسلحة حصلت عليها من الصين، فإن تقييم كومار في حال ثبتت صحته يشير إلى تورط الصين في الصراع أوسع نطاقا، حيث قدمت الدعم اللوجستي والاستخباراتي لإسلام آباد.