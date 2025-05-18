صحة غزة: الاحتلال يستهدف المستشفى الاندونيسي شمال القطاع

وكالات

قالت وزارة الصحة في قطاع غزة، إنه بعد إخراج مستشفى غزة الأوروبي عن الخدمة قبل أيام، يكثف جيش الاحتلال من استهداف ومحاصرة المستشفى الاندونيسي شمال القطاع.

وجراء الاستهداف والمحاصرة، فإن هناك حالة من الذعر والارباك بين المرضى والجرحى والطواقم الطبية ما يعيق تقديم الرعاية الصحية الطارئة، وفق صحة غزة.

وأفادت الوزارة بإصابة 2 من المرضى أثناء محاولتهم الخروج من المستشفى، مؤكدة أن محاصرة المستشفى يمنع وصول الجرحى مع تزايد ما يتعرض له شمال قطاع غزة من مجازر بحق المدنيين.

وتابعت صحة غزة: "الاحتلال يُكثف من حملته الممنهجة لاستهداف المستشفيات وإخراجها عن الخدمة، مناشدة كافة الجهات المعنية للتدخل وبشكل عاجل لتوفير الحماية للطواقم الطبية والمرضى والجرحى داخل المستشفى.