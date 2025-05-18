غير مسبوقة.. الجامعة العربية تدعم ترشيح فلسطين لرئاسة الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة

(وكالات)

أعلن مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، عن دعمه الكامل لترشيح دولة فلسطين لرئاسة الدورة الـ81 للجمعية العامة للأمم المتحدة للفترة 2026-2027، في خطوة تُعد سابقة دبلوماسية غير مسبوقة لدولة غير عضو كامل العضوية.

وأكد المجلس في قراراته الصادرة خلال أعمال القمة، على تأييد المجموعة العربية في الأمم المتحدة لترشيح السفير رياض منصور، المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة، لتولي المنصب، داعيًا الدول العربية إلى تكثيف جهودها الدبلوماسية لحشد الدعم الدولي لهذا الترشيح، كما كلف الأمين العام للجامعة بمتابعة تنفيذ القرار مع الجهات المعنية.



ويأتي هذا التحرك ضمن استراتيجية فلسطينية لتعزيز حضورها الدبلوماسي على المستوى الدولي، خاصة بعد حصولها على صفة دولة مراقب غير عضو في الأمم المتحدة عام 2012 بموجب القرار 67/19. ومنذ ذلك الحين، واصلت فلسطين جهودها للانضمام إلى منظمات دولية متعددة، أبرزها اليونسكو ومحكمة الجنايات الدولية.

وفي العام الماضي، صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية كبيرة (143 صوتًا) لصالح قرار يدعو لإعادة النظر في عضوية فلسطين الكاملة، وهو ما اعتُبر دعمًا دوليًا واسعًا لحقوقها السياسية والدبلوماسية، مقابل اعتراض 9 دول وامتناع 25 عن التصويت.



وتمنح رئاسة الجمعية العامة للأمم المتحدة بالتناوب بين المجموعات الإقليمية، وتُعد منصبًا رمزيًا مهمًا، حيث يقود الرئيس أعمال الدورة السنوية ويُسهم في صياغة الأجندة الدولية. ولم يسبق أن تولّت دولة غير عضو كامل العضوية هذا المنصب، ما يجعل ترشيح فلسطين خطوة ذات أبعاد سياسية وقانونية هامة.