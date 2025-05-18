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منذ خلاف البيت الأبيض.. أول لقاء بين زيلينسكي ونائب ترامب (صورة)

04:06 م الأحد 18 مايو 2025

أول لقاء بين زيلينسكي ونائب ترامب

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كتبت- سلمى سمير:

شهدت مدينة الفاتيكان، اليوم الأحد، أول لقاء مباشر بين نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، منذ الخلاف العلني الذي وقع بينهما في البيت الأبيض في فبراير الماضي.

وتم اللقاء على هامش مراسم تنصيب البابا ليو الرابع عشر، حيث تبادل الجانبان الابتسامات والمصافحة أمام عدسات الإعلام.

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واستقطبت مراسم تنصيب البابا الجديد وفودًا رسمية من أكثر من 100 دولة، توافدت على ساحة القديس بطرس في روما، حيث تم استقبال زيلينسكي بتصفيق حار، في إشارة إلى استمرار الدعم الدولي لأوكرانيا.

وقام البابا ليو الرابع عشر، الذي انتُخب مؤخرًا، بجولة في الساحة باستخدام السيارة البابوية، وسط حضور دولي لافت من زعماء العالم وكبار الشخصيات.

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ويُعد هذا اللقاء الأول بين زيلينسكي وفانس بعد الاجتماع المتلفز في البيت الأبيض خلال فبراير الماضي، الذي جمعهما إلى جانب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وشهد خلافا حادا بشأن مسار الحرب في أوكرانيا.

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مدينة الفاتيكان البيت الأبيض جيه دي فانس فولوديمير زيلينسكي
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