"استصلاح الأراضي": إزالة 34 حالة تعد على الأراضي الزراعية

القاهرة- أ ش أ:

ذكر بيان صادر عن قطاع استصلاح الأراضي بوزارة الزراعة، أنه تمكن خلال النصف الأول من شهر مايو الجاري من إزالة 34 حالة تعد على الأراضي الزراعية، فضلا عن عقد 17 ندوة إرشادية وتطهير أكثر من 1000 مسقى ومصرف لدى المنتفعين.

جاء ذلك وفقا لتقرير تلقاه وزير الزراعة واستصلاح الأراضي علاء فاروق، حول جهود وأنشطة قطاع استصلاح الأراضي، خلال النصف الأول من شهر مايو الجاري، في مجال إزالة التعديات، وتطهير المساقي، وأعمال الجمعيات التابعة له، وجهود دعم وإرشاد المنتفعين.

ومن جانبه، قال المهندس محمد حسين رئيس قطاع استصلاح الأراضي، إنه تم خلال النصف الأول من شهر مايو إزالة 34 حالة تعد على الأراضي الزراعية في المهد بالمحافظات المختلفة.

وأضاف حسين، أنه تم عقد 17 ندوة إرشادية تناولت عددا من الموضوعات من بينها: (وقاية النباتات، التكثيف المحصولي، فضلا عن دودة الحشد الخريفية وتعريف المزارعين بالمبيدات المعتمدة ومواعيد الرش وطرق المكافحة، وكذلك محصول العنب، وحصاد محصول القمح والتوعية بزراعة محصول القطن، كما تم عقد دورة تدريبية بشمال سيناء حول التعاونيات الزراعية)، لافتا إلى عقد 8 مدارس حقلية حول محصولي بنجر السكر والموالح.

وأوضح أنه بأعمال تطهير المساقي والمصارف، تم الانتهاء من تطهير 811 مسقة فرعية وخاصة، بإجمالي أطوال 84500 متر، مشيرا إلى أنه تم أيضا الانتهاء من تطهير 198 مصرفا بإجمالي 19800 متر.

وأشار حسين إلى أنه بخصوص جهود الجمعيات، فإنه تمت متابعة أعمال الحصاد والتوريد لمحصولي القمح وبنجر السكر، فضلا عن زراعة الأرز، والقطن، ومتابعة الزراعات التعاقدية، كما تم عقد اجتماعين للجنة التصالح؛ لبحث 24 ملف تصالح، بالتنسيق مع الوحدة المحلية مركز ومدينة برج العرب.