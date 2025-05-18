صورة مصافحة عون وزعيم دروز إسرائيل تثير جدلًا.. والرئاسة اللبنانية تعلق

وكالات

نشرت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الأحد، صورة للرئيس اللبناني جوزيف عون وهو يصافح الزعيم الروحي للطائفة الدرزية في إسرائيل، الشيخ موفق طريف، على هامش تنصيب بابا الفاتيكان الجديد.

وعلقت البث الإسرائيلية على الصورة التي نشرتها على منصة "إكس"، قائلة: "صورة لا نراها كل يوم".

תמונה שלא רואים כל יום: נשיא לבנון ג'וזף עאון לוחץ את ידו של מנהיגה הרוחני של העדה הדרוזית בישראל, השייח' מוואפק טריף, בשולי השבעת האפיפיור החדש בוותיקן@kaisos1987 pic.twitter.com/xK7fwHFFGn — כאן חדשות (@kann_news) May 18, 2025

وجاء الرد اللبناني على الفور، إذ أكد مكتب الرئاسة اللبنانية في بيان، أن الرئيس جوزيف عون "لا يعرف الشيخ موفق طريف"، موضحًا أن الصورة "وزعها الإعلام الإسرائيلي الرسمي لغايات مشبوهة لا تنطلي على أحد".

وأشار المكتب، إلى أنه "خلال توجه عون قبل ظهر اليوم إلى مقعده في القداس الأول للبابا ليو الرابع عشر، تقدم منه أحد رجال الدين الدروز المشاركين وصافحه، علمًا أن رئيس الجمهورية لا يعرفه ولم يسبق أن التقاه"، ليتبين لاحقا أنه ممثل الدروز في إسرائيل.

وقال المكتب إن "هيئة البث الإسرائيلية تعمدت توزيع الصورة مع تعليق يجافي الحقيقة"، معتبرا أن "مثل هذه الممارسات المشبوهة تتخصص بها وسائل الإعلام الإسرائيلية في لقاءات دولية مماثلة، وهي لا تلغي حقيقة الموقف اللبناني الرسمي عمومًا، وموقف عون خصوصًا".

مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية: الرئيس عون لا يعرف الشيخ موفق طريف والصورة وزعها الإعلام الإسرائيلي الرسمي لغايات مشبوهة لا تنطلي على احد



أوضح مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية انه خلال توجه رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون قبل ظهر اليوم إلى مقعده في القداس الحبري الاول للبابا… — Lebanese Presidency (@LBpresidency) May 18, 2025

وانتشرت الصورة على مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام المحلية، كما أثارت استغرابًا كبيرًا من قِبل بعض اللبنانيين، لاسيما أن زيارة عون إلى الفاتيكان.

وتجدر الإشارة إلى أن القانون اللبناني يجرم التواصل مع إسرائيل أو التعامل والتطبيع معها، كما يعاقب بالحبس كل مواطن لبناني يدخل الأراضي الإسرائيلية.