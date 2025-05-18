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صورة مصافحة عون وزعيم دروز إسرائيل تثير جدلًا.. والرئاسة اللبنانية تعلق

03:49 م الأحد 18 مايو 2025

مصافحة عون وزعيم دروز إسرائيل تثير جدلًا

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وكالات

نشرت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الأحد، صورة للرئيس اللبناني جوزيف عون وهو يصافح الزعيم الروحي للطائفة الدرزية في إسرائيل، الشيخ موفق طريف، على هامش تنصيب بابا الفاتيكان الجديد.

وعلقت البث الإسرائيلية على الصورة التي نشرتها على منصة "إكس"، قائلة: "صورة لا نراها كل يوم".

وجاء الرد اللبناني على الفور، إذ أكد مكتب الرئاسة اللبنانية في بيان، أن الرئيس جوزيف عون "لا يعرف الشيخ موفق طريف"، موضحًا أن الصورة "وزعها الإعلام الإسرائيلي الرسمي لغايات مشبوهة لا تنطلي على أحد".

وأشار المكتب، إلى أنه "خلال توجه عون قبل ظهر اليوم إلى مقعده في القداس الأول للبابا ليو الرابع عشر، تقدم منه أحد رجال الدين الدروز المشاركين وصافحه، علمًا أن رئيس الجمهورية لا يعرفه ولم يسبق أن التقاه"، ليتبين لاحقا أنه ممثل الدروز في إسرائيل.

وقال المكتب إن "هيئة البث الإسرائيلية تعمدت توزيع الصورة مع تعليق يجافي الحقيقة"، معتبرا أن "مثل هذه الممارسات المشبوهة تتخصص بها وسائل الإعلام الإسرائيلية في لقاءات دولية مماثلة، وهي لا تلغي حقيقة الموقف اللبناني الرسمي عمومًا، وموقف عون خصوصًا".

وانتشرت الصورة على مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام المحلية، كما أثارت استغرابًا كبيرًا من قِبل بعض اللبنانيين، لاسيما أن زيارة عون إلى الفاتيكان.

وتجدر الإشارة إلى أن القانون اللبناني يجرم التواصل مع إسرائيل أو التعامل والتطبيع معها، كما يعاقب بالحبس كل مواطن لبناني يدخل الأراضي الإسرائيلية.

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جوزيف عون الطائفة الدرزية إسرائيل بابا الفاتيكان
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