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إيران: تم تحديد زمان ومكان الجولة القادمة من المفاوضات مع واشنطن بشأن النووي

03:39 م الأحد 18 مايو 2025

عباس عراقجي

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وكالات

قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، الأحد، إنه تم تحديد زمان ومكان الجولة المقبلة من المفاوضات مع الولايات المتحدة بشأن البرنامج النووي الإيراني، مشيرًا إلى أنه سيتم الإعلان عنها قريبا.

وكان عراقجي، قد أوضح يوم الجمعة الماضية، أن طهران لم تتلق أي مقترحات مكتوبة من طهران بشأن اتفاق نووي محتمل، وذلك بعد ساعات من حديث الرئيس الأمريكي أن إيران تلقت اقتراحا من هذا القبيل.

وأشار وزير الخارجية الإيراني في منشور له عبر منصة "إكس"، إلى أن إيران لم تتسلم أي مقترحات "سواء بشكل مباشر أو غير مباشر".

وجرى حتى الآن 4 جولات من المحادثات بين الطرفين حتى الآن، في إطار التوصل لاتفاق بشأن النظام النووي الإيراني.

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وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي الولايات المتحدة البرنامج النووي الإيراني
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