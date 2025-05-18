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مصرع 17 شخصًا إثر حريق ضخم في حيدر أباد جنوبي الهند (فيديو)

02:38 م الأحد 18 مايو 2025

حريق - ارشيفية

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وكالات

لقي 17 شخصًا مصرعهم إثر اندلاع حريق ضخم بالقرب من معلم "تشارمينار" الشهير في مدينة "حيدر أباد" بجنوب الهند.

وقالت قناة "إن دي تي في" الهندية، نقلًا عن مسؤول بإدارة الإطفاء الهندية، إن السلطات تلقت بلاغًا صباح اليوم الأحد، بوقوع حريق في مبنى بالقرب من معلم "تشارمينار" وهرعت على الفور إلى موقع الحادث إذ تم الدفع بـ11 سيارة إطفاء لمكافحة الحريق وجرى نقل الضحايا إلى المستشفى.

وأفادت وسائل الإعلام المحلية، بأن المبنى يضم متجر للمشغولات الذهبية في الطابق الأرضي ومساحة سكنية فوقه.

وقال الوزير الاتحادي وزعيم "حزب بهاراتيا جاناتا"، جيه كيشان ريدي، للصحفيين من موقع الحادث" وقع الحادث بسبب ماس كهربائي، وتوفى الكثيرون".

وأعلن رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي عن صرف تعويض مالي لأسر الضحايا، وقال في منشور عبر منصة "إكس" إنه يشعر" بالحزن العميق لفقدان أرواح".

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حريق الهند معلم تشارمينار حيدر أباد جنوب الهند
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