السلطات السعودية تحذر الحجاج من ظاهرة منتشرة تعيق حركة الطائفين والمصلين

وكالات

حذرت وزارة الحج والعمرة السعودية على ضرورة التزام الحجاج بالنظام أثناء موسم الحج الحالي، مؤكدًة على ضرورة انتهاء ظاهرة الافتراش في الممرات والساحات، حرصا على سلامة الجميع خلال أداء مناسك الحج.

وأكدت الوزارة في بيان لها، أن ظاهرة الافتراش تؤدي إلى صعوبة حركة الطائفين والمصلين خلال أداء المناسك، وتأخير وصول الفرق الإسعافية عند الحاجة، كما أنه من الممكن أن يفاقم من حالات التزاحم التي تهدد السلامة العامة.

وطالبت وزارة الحج السعودية الحجاج بالتوجه إلى الفندق أو المخيم عند الحاجة إلى الراحة، لافتًة إلى أن الالتزام بالمكان المخصص يضمن حجا أكثر راحة وأمانا.