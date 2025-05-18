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إسرائيل تكشف مستجدات المفاوضات في الدوحة: ندرس جميع الخيارات

01:56 م الأحد 18 مايو 2025

بنيامين نتنياهو

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(وكالات)

أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، عن تطورات جديدة في مسار المفاوضات الجارية في العاصمة القطرية الدوحة بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، وسط تحركات دبلوماسية مكثفة تهدف إلى التوصل إلى اتفاق بشأن الأسرى ووقف الحرب المستمرة على قطاع غزة.

وجاء في بيان رسمي صادر عن مكتب نتنياهو: "حتى في هذه اللحظات، يواصل فريق التفاوض الإسرائيلي جهوده في الدوحة لاستنفاد كل الفرص المتاحة من أجل التوصل إلى صفقة، سواء استنادًا إلى مخطط ويتكوف، أو ضمن إطار يشمل وقف القتال الكامل، وإطلاق سراح جميع الأسرى، ونفي مقاتلي حماس، وتجريد قطاع غزة من السلاح".

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصدر مطلع قوله إن "إسرائيل مستعدة، وللمرة الأولى، للنظر في خيار إنهاء القتال في هذه المرحلة".

وكانت القناة 12 العبرية قد أفادت في وقت سابق بأن المحادثات في الدوحة تجري على نحو مكثف، مشيرة إلى أن الدور الأمريكي هو الأكثر تأثيرًا في هذا المسار، وسط سعي حثيث لإبرام اتفاق قبل توسع العمليات العسكرية داخل غزة.

وبحسب القناة، فإن إسرائيل تراقب ما وصفته بـ"مؤشرات إيجابية"، وتعزز الضغط عبر مفاوضات تُجرى تحت النار، بينما يواصل الجيش استعداداته لتوسيع نطاق المناورة العسكرية داخل القطاع.

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