إسرائيل: وقعنا عقدًا مع شركة أمريكية لتوزيع المساعدات بغزة

وكالات

قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، إن تل أبيب وقعت عقدًا مع شركة أمريكية يمكنها بدء توزيع المساعدات الإنسانية بقطاع غزة اعتبارًا من 24 مايو الجاري، وفق ما نقلته إذاعة جيش الاحتلال.



وفي وقتٍ سابق من مايو الجاري، كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" عن تفاصيل خطة تعمل عليها الولايات المتحدة مع إسرائيل، لإيصال المساعدات الغذائية إلى قطاع غزة.



وتتضمن الخطة إنشاء عدد قليل من مناطق التوزيع داخل قطاع غزة، تقدم كل منها الغذاء لمئات الآلاف من الفلسطينيين، لكن لم تستكمل الآلية بعد، وفقًا لمسؤولين إسرائيليين ودبلوماسي في الأمم المتحدة تحدثوا للصحيفة الأمريكية شريطة عدم الكشف عن هويتهم.



وقال المسؤولون، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي سيتمركز خارج محيط مواقع التوزيع، مما يسمح لعمال الإغاثة بتوصيل الغذاء للمحتاجين من دون تدخل مباشر من الجنود.



وتحاصر إسرائيل قطاع غزة منذ ثلاثة أشهر منذ أن أعلنت إغلاق جميع المعابر الرئيسية للقطاع ومنعت دخول المساعدات الإنسانية؛ ما تسبب في حدوث أسوأ أزمة إنسانية على الإطلاق.