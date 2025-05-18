إعلان

إسرائيل: وقعنا عقدًا مع شركة أمريكية لتوزيع المساعدات بغزة

01:51 م الأحد 18 مايو 2025

وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي يسرائيل كاتس

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، إن تل أبيب وقعت عقدًا مع شركة أمريكية يمكنها بدء توزيع المساعدات الإنسانية بقطاع غزة اعتبارًا من 24 مايو الجاري، وفق ما نقلته إذاعة جيش الاحتلال.


وفي وقتٍ سابق من مايو الجاري، كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" عن تفاصيل خطة تعمل عليها الولايات المتحدة مع إسرائيل، لإيصال المساعدات الغذائية إلى قطاع غزة.


وتتضمن الخطة إنشاء عدد قليل من مناطق التوزيع داخل قطاع غزة، تقدم كل منها الغذاء لمئات الآلاف من الفلسطينيين، لكن لم تستكمل الآلية بعد، وفقًا لمسؤولين إسرائيليين ودبلوماسي في الأمم المتحدة تحدثوا للصحيفة الأمريكية شريطة عدم الكشف عن هويتهم.


وقال المسؤولون، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي سيتمركز خارج محيط مواقع التوزيع، مما يسمح لعمال الإغاثة بتوصيل الغذاء للمحتاجين من دون تدخل مباشر من الجنود.


وتحاصر إسرائيل قطاع غزة منذ ثلاثة أشهر منذ أن أعلنت إغلاق جميع المعابر الرئيسية للقطاع ومنعت دخول المساعدات الإنسانية؛ ما تسبب في حدوث أسوأ أزمة إنسانية على الإطلاق.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

يسرائيل كاتس وزير الدفاع الإسرائيلي قطاع غزة جيش الاحتلال الولايات المتحدة الجيش الاسرائيلي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

أسعار تذاكر وأسماء 14 محطة للأتوبيس الترددي BRT وموعد التشغيل للجمهور
الضرائب تحدد المطاعم والكافيهات المعفاة من القيمة المضافة.. وتحذر 5 فئات من عدم تطبيقها
شعبة الدواجن تحسم الجدل حول نفوق 30% من الثروة الداجنة في مصر.. ما القصة؟
رسميا.. واشنطن تكشف حقيقة الخطة الأمريكية لنقل الفلسطينيين إلى ليبيا بشكل دائم
رغم انخفاض الحرارة.. 3 ظواهر جوية تضرب مصر اليوم