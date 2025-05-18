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صراخ وبكاء.. عشرات الفلسطينيين يتزاحمون للحصول على الطعام في غزة |فيديو

01:50 م الأحد 18 مايو 2025

المطابخ الخيرية في غزة

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وكالات

اصطف العشرات من الفلسطينيين في خان يونس، يوم الجمعة الماضية، أمام أحد المطابخ الخيرية طلبًا للطعام، في مشهد سرعان ما تحوّل إلى فوضى عارمة من المصطفين للحصول على الطعام، بالتزامن مع دخول الحصار المفروض على المساعدات الإنسانية في قطاع غزة شهره الثالث.

ووثق مقطع مصور محاولات عمال المطبخ تنظيم الحشود وتهدئتها، بينما كان الأطفال يقفون خلف الحواجز المعدنية يصرخون ويبكون من شدة الجوع.

وتزاحم الناس حول أواني الأرز الضخمة، في محاولة للحصول على أي كمية ممكنة، وسط تدافع كبير وضغط على الحواجز، ما أدى إلى فوضى كبيرة وعدم التمكن من توزيع المساعدات على الفلسطينيين.

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فلسطين غزة الطعام خان يونس
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