إعلان

بوتين: هدفنا من الحرب في أوكرانيا القضاء على الأسباب الجذرية للأزمة

01:31 م الأحد 18 مايو 2025

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

موسكو - (د ب أ)

أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الأحد، أن النتيجة التي تحتاجها روسيا من العملية العسكرية الخاصة، هي إزالة الأسباب التي أدت إلى الأزمة وخلق الظروف لتحقيق السلام الدائم وضمان أمن روسيا.

وقال الرئيس الروسي، متحدثا عن نتائج العملية العسكرية الخاصة، في مقابلة أجريت معه ضمن الفيلم الوثائقي "روسيا. الكرملين. بوتين. 25 عاما" إن "نتيجة العملية العسكرية الخاصة يجب أن تكون سلاما طويل الأمد وحماية مصالح السكان الناطقين بالروسية في أوكرانيا"، بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وأضاف بوتين أن النتيجة التي تحتاجها روسيا من النظام العالمي الجديد هي القضاء على الأسباب التي أدت إلى الأزمة، وخلق الظروف للسلام الدائم وضمان الأمن الروسي.

وكان بوتين قد اقترح الأحد الماضي إمكانية إجراء محادثات مباشرة دون شروط مسبقة مع أوكرانيا في إسطنبول في 15 مايو الجاري، مؤكدا أن روسيا لم ترفض مطلقا الدخول في حوار مع الجانب الأوكراني.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

فلاديمير بوتين موسكو أوكرانيا
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

الضرائب تحدد المطاعم والكافيهات المعفاة من القيمة المضافة.. وتحذر 5 فئات من عدم تطبيقها
شعبة الدواجن تحسم الجدل حول نفوق 30% من الثروة الداجنة في مصر.. ما القصة؟
رسميا.. واشنطن تكشف حقيقة الخطة الأمريكية لنقل الفلسطينيين إلى ليبيا بشكل دائم
رغم انخفاض الحرارة.. 3 ظواهر جوية تضرب مصر اليوم