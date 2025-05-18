بوتين: هدفنا من الحرب في أوكرانيا القضاء على الأسباب الجذرية للأزمة

موسكو - (د ب أ)

أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الأحد، أن النتيجة التي تحتاجها روسيا من العملية العسكرية الخاصة، هي إزالة الأسباب التي أدت إلى الأزمة وخلق الظروف لتحقيق السلام الدائم وضمان أمن روسيا.

وقال الرئيس الروسي، متحدثا عن نتائج العملية العسكرية الخاصة، في مقابلة أجريت معه ضمن الفيلم الوثائقي "روسيا. الكرملين. بوتين. 25 عاما" إن "نتيجة العملية العسكرية الخاصة يجب أن تكون سلاما طويل الأمد وحماية مصالح السكان الناطقين بالروسية في أوكرانيا"، بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وأضاف بوتين أن النتيجة التي تحتاجها روسيا من النظام العالمي الجديد هي القضاء على الأسباب التي أدت إلى الأزمة، وخلق الظروف للسلام الدائم وضمان الأمن الروسي.

وكان بوتين قد اقترح الأحد الماضي إمكانية إجراء محادثات مباشرة دون شروط مسبقة مع أوكرانيا في إسطنبول في 15 مايو الجاري، مؤكدا أن روسيا لم ترفض مطلقا الدخول في حوار مع الجانب الأوكراني.