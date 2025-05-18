في قداس تنصيبه.. بابا الفاتيكان يتعهد بجعل الكنيسة الكاثوليكية علامة للسلام

فاتيكان سيتي - (أ ب)

تعهد البابا ليو الرابع عشر، وهو أول بابا أمريكي في التاريخ، اليوم الأحد، بالعمل من أجل الوحدة حتى تصبح الكنيسة الكاثوليكية علامة للسلام في العالم.

ويقدم المبشر الأوغسطيني 69 عامًا رسالة التناول خلال القداس الافتتاحي في ساحة القديس بطرس أمام عشرات الآلاف من الأشخاص والرؤساء والبطاركة والأمراء.

وفي عظته، قال ليو إنه يريد أن يكون خادما للمؤمنين من خلال بعدين للبابوية: المحبة والوحدة.

وأضاف "أود أن تكون رغبتنا الكبرى الأولى هي كنيسة موحدة، علامة على الوحدة والتناول، والتي تصبح خميرة لعالم متصالح".

وكانت دعوته للوحدة ذات أهمية كبيرة بالنظر إلى الاستقطاب في الكنيسة الكاثوليكية في الولايات المتحدة وخارجها.

وافتتح البابا ليو الرابع عشر رسميا حبريته بوصفه أول بابا أمريكي في التاريخ اليوم الأحد، حيث ترأس قداسا افتتاحيا في ساحة القديس بطرس أمام عشرات الآلاف من الأشخاص والرؤساء والبطاركة والأمراء في مراسم مزجت بين طقوس قديمة ورموز مثيرة للذكريات وإشارة إلى مشاهير العصر الحديث.