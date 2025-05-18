إعلان

في قداس تنصيبه.. بابا الفاتيكان يتعهد بجعل الكنيسة الكاثوليكية علامة للسلام

01:25 م الأحد 18 مايو 2025

بابا الفاتيكان الجديد ليو الرابع عشر

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

فاتيكان سيتي - (أ ب)

تعهد البابا ليو الرابع عشر، وهو أول بابا أمريكي في التاريخ، اليوم الأحد، بالعمل من أجل الوحدة حتى تصبح الكنيسة الكاثوليكية علامة للسلام في العالم.

ويقدم المبشر الأوغسطيني 69 عامًا رسالة التناول خلال القداس الافتتاحي في ساحة القديس بطرس أمام عشرات الآلاف من الأشخاص والرؤساء والبطاركة والأمراء.

صورة 1وفي عظته، قال ليو إنه يريد أن يكون خادما للمؤمنين من خلال بعدين للبابوية: المحبة والوحدة.

وأضاف "أود أن تكون رغبتنا الكبرى الأولى هي كنيسة موحدة، علامة على الوحدة والتناول، والتي تصبح خميرة لعالم متصالح".

وكانت دعوته للوحدة ذات أهمية كبيرة بالنظر إلى الاستقطاب في الكنيسة الكاثوليكية في الولايات المتحدة وخارجها.

صورة 2وافتتح البابا ليو الرابع عشر رسميا حبريته بوصفه أول بابا أمريكي في التاريخ اليوم الأحد، حيث ترأس قداسا افتتاحيا في ساحة القديس بطرس أمام عشرات الآلاف من الأشخاص والرؤساء والبطاركة والأمراء في مراسم مزجت بين طقوس قديمة ورموز مثيرة للذكريات وإشارة إلى مشاهير العصر الحديث.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

بابا الفاتيكان قداس تنصيب بابا الفاتيكان الكنيسة الكاثوليكية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

الضرائب تحدد المطاعم والكافيهات المعفاة من القيمة المضافة.. وتحذر 5 فئات من عدم تطبيقها
شعبة الدواجن تحسم الجدل حول نفوق 30% من الثروة الداجنة في مصر.. ما القصة؟
رسميا.. واشنطن تكشف حقيقة الخطة الأمريكية لنقل الفلسطينيين إلى ليبيا بشكل دائم
رغم انخفاض الحرارة.. 3 ظواهر جوية تضرب مصر اليوم