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صحة غزة تعلن خروج جميع مستشفيات شمال القطاع عن الخدمة

01:11 م الأحد 18 مايو 2025

وزارة الصحة الفلسطينية

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غزة - (د ب أ)

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، اليوم الأحد، خروج جميع مستشفيات شمال القطاع عن الخدمة .

وقالت الوزارة ، في منشور على صفحتها بموقع فيسبوك اليوم، "تكثيف محاصرة الاحتلال بالتغطية النارية للمستشفى الأندونيسي ومحيطه، ومنع وصول المرضى والطواقم والإمدادات الطبية تُخرج المستشفى الاندونيسي عن الخدمة".

وأضافت "بعد تدمير مستشفى بيت حانون ومستشفى كمال عدوان وإخراج المستشفى الاندونيسي عن الخدمة تصبح جميع المستشفيات العامة بمحافظة شمال قطاع غزة خارجة عن الخدمة".

وكانت الوزارة، قالت في بيان سابق، إن "محاصرة المستشفى يمنع وصول الجرحى مع تزايد ما يتعرض له شمال قطاع غزة من مجازر بحق المدنيين".

وأشارت إلى "حالة من الذعر والارتباك بين المرضى والجرحى والطواقم الطبية ما يعيق تقديم الرعاية الصحية الطارئة" ، لافتة إلى إصابة اثنين من المرضى أثناء محاولتهم الخروج من المستشفى .

وناشدت الوزارة كافة الجهات المعنية للتدخل وبشكل عاجل لتوفير الحماية للطواقم الطبية والمرضى والجرحى داخل المستشفى .

وأضافت أن ذلك يأتي بعد إخراج مستشفى غزة الأوروبي عن الخدمة قبل أيام ، موضحة أن "الاحتلال يُكثف من حملته الممنهجة لاستهداف المستشفيات واخراجها عن الخدمة" .

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