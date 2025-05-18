استشهاد شقيق يحيى السنوار وأفراد من عائلته في قصف إسرائيلي

(وكالات)

أفادت صحيفة "ذا تايمز أوف إسرائيل" العبرية، اليوم الأحد، باستشهاد الدكتور زكريا السنوار، شقيق يحيى السنوار، الرئيس السابق للمكتب السياسي لحركة "حماس" في قطاع غزة، مساء أمس في قصف جوي لجيش الاحتلال الإسرائيلي استهدف خيمة كانوا يقطنونها في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

واستشهد الدكتور زكريا، إلى جانب ثلاثة من أبنائه هم: سعد، نافذ، ونور السنوار، في الهجوم الذي استهدف مكان نزوحهم إثر استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية على القطاع.

وكان الدكتور زكريا السنوار، أستاذًا للتاريخ الحديث والمعاصر في الجامعة الإسلامية بغزة، وحاصل على درجة الدكتوراه في تخصصه الأكاديمي.

ويأتي هذا الحادث بعد أيام من استهداف سابق طال منزلًا لعائلة السنوار في منطقة "أرض المفتي" شمالي مخيم النصيرات.

يأتي ذلك بعد حديث وسائل الإعلام عن استشهاد محمد السنوار الشقيق الأصغر ليحيى السنوار، إلا أن الجيش الإسرائيلي نفى العثور على الجثة في خان يونس.



