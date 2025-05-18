فيديو مثير للجدل.. أردوغان يُمسك بإصبع ماكرون بشدة أمام الكاميرات

وكالات

أثار مقطع فيديو متداول على منصات التواصل الاجتماعي موجة واسعة من الجدل، حيث رصد لحظة مصافحة غير تقليدية بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، خلال مشاركتهما في القمة السادسة للمجموعة السياسية الأوروبية، التي انعقدت في العاصمة الألبانية تيرانا.

ويوثق الفيديو قيام ماكرون بإلقاء التحية على أردوغان ومصافحته بينما كان الأخير جالساً، ثم يربت على يده، إلا أن أردوغان أمسك بإصبع ماكرون بقوة لعدة ثوانٍ، مانعاً إياه من سحب يده، قبل أن يتركها في مشهد أثار العديد من التساؤلات.

یکی از عجیب‌ترین دست‌دادن‌ها!

رجب طیب اردوغان انگشت امانوئل مکرون را گرفت و رها نکرد!

مکرون در ابتدا سعی کرد انگشت‌هایش را از دست اردوغان بیرون بکشد، اما در نهایت تسلیم شد. pic.twitter.com/0nV69Lo2qk — Pouyan Khoshhal (@pkhwshhal) May 17, 2025

وخلال الموقف، كان هناك مترجمان يرافقان الرئيسين لتسهيل الحوار، بينما بدا أردوغان مصراً على الإمساك بإصبع ماكرون بقوة، في لقطة لافتة جذبت اهتمام المتابعين وأطلقت موجة من النقاشات.

وشهدت القمة أيضاً حضور عدد من القادة البارزين، من بينهم رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إلى جانب رئيس الوزراء الألباني إيدي راما.