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فيديو مثير للجدل.. أردوغان يُمسك بإصبع ماكرون بشدة أمام الكاميرات

12:26 م الأحد 18 مايو 2025

أردوغان وماكرون

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وكالات

أثار مقطع فيديو متداول على منصات التواصل الاجتماعي موجة واسعة من الجدل، حيث رصد لحظة مصافحة غير تقليدية بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، خلال مشاركتهما في القمة السادسة للمجموعة السياسية الأوروبية، التي انعقدت في العاصمة الألبانية تيرانا.

ويوثق الفيديو قيام ماكرون بإلقاء التحية على أردوغان ومصافحته بينما كان الأخير جالساً، ثم يربت على يده، إلا أن أردوغان أمسك بإصبع ماكرون بقوة لعدة ثوانٍ، مانعاً إياه من سحب يده، قبل أن يتركها في مشهد أثار العديد من التساؤلات.

وخلال الموقف، كان هناك مترجمان يرافقان الرئيسين لتسهيل الحوار، بينما بدا أردوغان مصراً على الإمساك بإصبع ماكرون بقوة، في لقطة لافتة جذبت اهتمام المتابعين وأطلقت موجة من النقاشات.

وشهدت القمة أيضاً حضور عدد من القادة البارزين، من بينهم رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إلى جانب رئيس الوزراء الألباني إيدي راما.

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أردوغان ماكرون المجموعة السياسية الأوروبية
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