قبل تنصيبه كأول بابا أمريكي.. ليو الرابع عشر يفتتح عهده بجولة بالسيارة الباباوية

فاتيكان سيتي - (أ ب)

قام البابا ليو الرابع عشر، وهو أول بابا أمريكي في التاريخ، بأول جولة بالسيارة الباباوية عبر ساحة القديس بطرس قبل تنصيبه.

وتدفق عشرات الآلاف من الأشخاص إلى ساحة القديس بطرس في وقت مبكر من صباح اليوم الأحد لتنصيب البابا ليو الرابع عشر وانضموا إلى الرؤساء والأمراء في الاحتفال بأول بابا أمريكي في التاريخ بمراسم تنصيب رسمية تجمع بين الطقوس القديمة والرموز المثيرة للذكريات والإشارة إلى المشاهير في العصر الحديث.

وبدأ ليو اليوم جولة أولى في الساحة بالسيارة البابوية. وأصبحت هذه السيارة المكشوفة رمزا للامتداد العالمي للبابوية وجاذبيتها الإعلامية، حيث تستخدم محليا ودوليا لتقريب الباباوات من رعيتهم.

ودقت أجراس كاتدرائية القديس بطرس بينما لوح ليو بيديه من السيارة التي كانت تدور ببطء في الساحة. وهتف الحشد واختلطت أعلام بيرو وأمريكا والكرسي الرسولي بأعلام دول أخرى ولافتات.

وفي وقت لاحق اليوم الأحد، سيتم تنصيب ليو في احتفال رسمي يحضره رؤساء وبطاركة وأمراء.