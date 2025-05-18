إعلان

قبل تنصيبه كأول بابا أمريكي.. ليو الرابع عشر يفتتح عهده بجولة بالسيارة الباباوية

12:22 م الأحد 18 مايو 2025

ليو الرابع عشر يفتتح عهده بجولة بالسيارة الباباوية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

فاتيكان سيتي - (أ ب)

قام البابا ليو الرابع عشر، وهو أول بابا أمريكي في التاريخ، بأول جولة بالسيارة الباباوية عبر ساحة القديس بطرس قبل تنصيبه.

صورة 1

وتدفق عشرات الآلاف من الأشخاص إلى ساحة القديس بطرس في وقت مبكر من صباح اليوم الأحد لتنصيب البابا ليو الرابع عشر وانضموا إلى الرؤساء والأمراء في الاحتفال بأول بابا أمريكي في التاريخ بمراسم تنصيب رسمية تجمع بين الطقوس القديمة والرموز المثيرة للذكريات والإشارة إلى المشاهير في العصر الحديث.

وبدأ ليو اليوم جولة أولى في الساحة بالسيارة البابوية. وأصبحت هذه السيارة المكشوفة رمزا للامتداد العالمي للبابوية وجاذبيتها الإعلامية، حيث تستخدم محليا ودوليا لتقريب الباباوات من رعيتهم.

صورة-2

ودقت أجراس كاتدرائية القديس بطرس بينما لوح ليو بيديه من السيارة التي كانت تدور ببطء في الساحة. وهتف الحشد واختلطت أعلام بيرو وأمريكا والكرسي الرسولي بأعلام دول أخرى ولافتات.

وفي وقت لاحق اليوم الأحد، سيتم تنصيب ليو في احتفال رسمي يحضره رؤساء وبطاركة وأمراء.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

ليو الرابع عشر السيارة الباباوية ساحة القديس بطرس تنصيب البابا ليو الرابع عشر
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

هل سيتم منع سير الميكروباص أعلى الدائري بالكامل 1 يونيو؟.. مصدر يكشف التفاصيل
الضرائب تحدد المطاعم والكافيهات المعفاة من القيمة المضافة.. وتحذر 5 فئات من عدم تطبيقها
شعبة الدواجن تحسم الجدل حول نفوق 30% من الثروة الداجنة في مصر.. ما القصة؟
رسميا.. واشنطن تكشف حقيقة الخطة الأمريكية لنقل الفلسطينيين إلى ليبيا بشكل دائم
رغم انخفاض الحرارة.. 3 ظواهر جوية تضرب مصر اليوم