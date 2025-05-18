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إسرائيل تنفي العثور على جثة محمد السنوار

11:55 ص الأحد 18 مايو 2025

محمد السنوار

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(وكالات)

نفى جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، صحة التقارير التي أفادت بالعثور على جثة محمد السنوار، القيادي الكبير بحركة المقاومة الإسلامية حماس، إلى جانب نحو 12 من مساعديه، من بينهم محمد شبانة، قائد لواء رفح.

وأفاد الجيش أنه لا يعترف بهذه التقارير، مشيرًا إلى أنه سينتظر إعلانًا رسميًا من حركة حماس بشأن مقتل السنوار، أو حصوله على معلومات استخباراتية مؤكدة بشأن مصيره، وذلك حسبما أفادت صحيفة "جوراليزم بوست" الإسرائيلية.

وكانت قوات الاحتلال قد شنت، الثلاثاء الماضي، قصفًا جويًا عنيفًا استهدف نفقًا يقع أسفل أحد المستشفيات في قطاع غزة، في محاولة لتصفية السنوار، الذي تزعم تل أبيب أنه كان يتواجد في الموقع.

ويُشار إلى أن محمد السنوار تولى قيادة حركة حماس فعليًا منذ منتصف أكتوبر 2024، بعد استشهاد شقيقه يحيى السنوار، العقل المدبر لعملية طوفان الأقصى.

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