مصرع 8 أشخاص في حريق قرب معلم شارمينار التاريخي جنوبي الهند



حيدر آباد (أب)

لقى ما لا يقل عن ثمانية أشخاص حتفهم وأصيب آخرون إثر اندلاع حريق في مبنى بالقرب من معلم شارمينار الأثري في مدينة حيدر آباد بجنوب الهند، حسبما ذكرت وكالة "برس تراست اوف انديا" اليوم الأحد.

وذكرت وسائل إعلام محلية أنه تم العثور على عدة أشخاص فاقدين الوعي، وجرى نقلهم إلى عدة مستشفيات. وأفادت وسائل الإعلام بأن المبنى يضم متجر للمشغولات الذهبية في الطابق الأرضي ومساحة سكنية فوقه.

وقال الوزير الاتحادي وزعيم حزب بهاراتيا جاناتا جيه كيشان ريدي للصحفيين من موقع الحادث" وقع الحادث بسبب ماس كهربائي، وتوفى الكثيرون".

وأعلن رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي عن صرف تعويض مالي لأسر الضحايا، وقال في منشور عبر منصة " اكس" إنه يشعر" بالحزن العميق لفقدان أرواح".