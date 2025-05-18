إخماد حريق داخل مصفاة لتكرير النفط بشمال العراق

بغداد - (د ب أ)

أعلنت مديرية الدفاع المدني في العراق اليوم الأحد إخماد حريق اندلع في وحدة الدهون بمصفى الصمود في قضاء بيجي بمحافظة صلاح الدين شمالي بغداد.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية ( واع ) عن العميد معاذ مصطفى توفيق مدير الدفاع المدني في محافظة صلاح الدين قوله ان "حريقاً اندلع في وحدة الدهون بمصفى الصمود وتم إخماد الحريق بوقت قياسي لم يتجاوز 30 دقيقة حيث اشتركت ثمانية فرق من الدفاع المدني مع فرقتي إسناد".

وأضاف: "تم فتح تحقيق في أسباب اندلاع الحريق".

ويعد مجمع مصافي الصمود من أكبر مصافي العراق وتبلغ طاقته التصميمية نحو 300 ألف برميل يوميا لكنه تعرض لأضرار بليغة خلال الحروب التي خاضتها البلاد خلال العقدين الماضيين وآخرها سيطرة تنظيم داعش على المجمع منتصف عام 2014 وأصبح ساحة للقتال مع القوات العراقية.

وتمكنت الحكومة العراقية من إعادة تأهيل عدد من وحدات المصفاة ويبلغ معدل الإنتاج فيه حاليا نحو 150 ألف برميل يوميا.