"أمر مؤسف".. إيران: أزمة غزة أثبتت مرة أخرى عجز المجتمع الدولي

وكالات

قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن أزمة غزة أثبتت مرة أخرى عجز المجتمع الدولي، وأن مصير المنطقة يجب ألا يرسم من الخارج، مشيرًا إلى أنه لا يمكن تأمين السلام في منطقتنا دون النظر إلى القضية الفلسطينية.

وأضاف وزير الخارجية الإيراني في تصريحات صحفية، أنه من المؤسف أن العالم لم يتمكن من اتخاذ موقف مسؤول تجاه الجرائم التي ارتكبت في غزة.

وفيما يتعلق بالمفاوضات النووية بين واشنطن وطهران، أكد عراقجي أن بلاده تريد التوصل لاتفاق عادل يضمن حقوقنا النووية ويؤدي لرفع العقوبات عن البلاد بشكل ملموس.