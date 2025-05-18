مسؤول إسرائيلي: لا خيار لنا إلا التفاوض مع حماس والتوصل لاتفاق بشأن الأسرى

وكالات

نقلت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية عن أعضاء بالمجلس المصغر قولهم إن إسرائيل أمام يوم حساس وثمة محاولات حقيقية للتوصل إلى اختراق بالمفاوضات، مشيرين إلى أن المجلس سيجتمع ظهر اليوم لإجراء حوار حاسم بشأن مفاوضات الصفقة.

وذكرت الصحيفة عن مسؤولين أمنيين قولهم إن الجيش يخوض جولة قتال وهو يدرك أنه غير قادر على تحقيق بعض أهدافها، مؤكدين أن قادة بالجيش يشككون بجدوى هزيمة حماس بسبب الثمن الباهظ للسيطرة على غزة عسكريا.

وأضاف المسؤولين الأمنين للصحيفة أن الجيش سيترك للقادة السياسيين الاختيار بين إعادة المخطوفين أو احتلال قطاع غزة، كما أنه لا يستطيع البقاء في غزة لأنه سيتعرض لهجمات تؤدي إلى قتلى كثر في صفوفه.

وأكد مسؤول أمني كبير في تصريحات للصحيفة ذاتها: "لا خيار لنا إلا التفاوض مع حماس والتوصل لاتفاق إن أردنا إعادة الرهائن أحياء".

وفي السياق ذاته كشفت هيئة البث الإسرائيلية، مساء أمس السبت، عن تجدد المفاوضات بين حركة حماس وإسرائيل، بهدف وقف إطلاق النار في قطاع غزة وإطلاق سراح الأسرى.

وأشارت الهيئة إلى أن "مفاوضات مكثفة تجري بشأن مبادرة جديدة تتضمن إطلاق سراح رهائن ووقف إطلاق النار في غزة"، بما يتضمن إطلاق سراح 10 أسرى مقابل وقف إطلاق النار لمدة شهرين.