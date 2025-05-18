بعد رفع العقوبات.. الشرع يتجول بسيارته في شوارع دمشق ويتناول العشاء في أحد المطاعم

وكالات

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي وبعض الصفحات الإعلامية السورية مقاطع فيديو تُظهر الرئيس السوري أحمد الشرع أثناء تجوله في أحد شوارع العاصمة دمشق.

وبيّنت المقاطع ظهور الشرع داخل سيارته برفقة موكب بسيط، خلال مروره في حي الشعلان بدمشق.

#دمشق #الشعلان



مشاهد من زيارة الرئيس أحمد الشرع لمنطقة الشعلان في دمشق قبل قليل وترحيب أهالي المنطقة به#سوريا#أحمد_الشرع pic.twitter.com/HoYyI5ISzL — شبكة أخبار سوريا الجديدة (Syria) (@syrianew0) May 17, 2025

وفي فيديو آخر، ظهر الشرع وهو يدخل أحد المطاعم في الحي ذاته، حيث لاقى ترحيبًا من المواطنين المتواجدين في المكان خلال جولته.

" صحة وهنا يا قائد "

الرئيس أحمد الشرع يتجول في حي الشعلان في دمشق، ويدخل أحد المطاعم. pic.twitter.com/8DqMgc16VC — مُضَر | Modar (@ivarmm) May 17, 2025

وكان الشرع قد عاد إلى سوريا عقب لقائه بالرئيس الأميركي دونالد ترامب في العاصمة السعودية الرياض، يوم الأربعاء.

وأعرب ترامب عن إعجابه بالشرع، واصفًا إياه بأنه "شاب جذاب، قوي البنية، وله ماضٍ قوي جدًا، إنه مقاتل"، وذلك وفقًا لما نقلته صحيفتا نيويورك تايمز وواشنطن بوست.

يذكر أن الرئيس ترامب قد أعلن أثناء زيارته للسعودية عن رفع العقوبات الأمريكية عن سوريا، لمنحها فرصة جديدة للتعافي.