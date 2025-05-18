بعد رفع العقوبات.. الشرع يتجول بسيارته في شوارع دمشق ويتناول العشاء في أحد المطاعم
وكالات
تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي وبعض الصفحات الإعلامية السورية مقاطع فيديو تُظهر الرئيس السوري أحمد الشرع أثناء تجوله في أحد شوارع العاصمة دمشق.
وبيّنت المقاطع ظهور الشرع داخل سيارته برفقة موكب بسيط، خلال مروره في حي الشعلان بدمشق.
#دمشق #الشعلان— شبكة أخبار سوريا الجديدة (Syria) (@syrianew0) May 17, 2025
مشاهد من زيارة الرئيس أحمد الشرع لمنطقة الشعلان في دمشق قبل قليل وترحيب أهالي المنطقة به#سوريا#أحمد_الشرع pic.twitter.com/HoYyI5ISzL
وفي فيديو آخر، ظهر الشرع وهو يدخل أحد المطاعم في الحي ذاته، حيث لاقى ترحيبًا من المواطنين المتواجدين في المكان خلال جولته.
" صحة وهنا يا قائد "— مُضَر | Modar (@ivarmm) May 17, 2025
الرئيس أحمد الشرع يتجول في حي الشعلان في دمشق، ويدخل أحد المطاعم. pic.twitter.com/8DqMgc16VC
وكان الشرع قد عاد إلى سوريا عقب لقائه بالرئيس الأميركي دونالد ترامب في العاصمة السعودية الرياض، يوم الأربعاء.
وأعرب ترامب عن إعجابه بالشرع، واصفًا إياه بأنه "شاب جذاب، قوي البنية، وله ماضٍ قوي جدًا، إنه مقاتل"، وذلك وفقًا لما نقلته صحيفتا نيويورك تايمز وواشنطن بوست.
يذكر أن الرئيس ترامب قد أعلن أثناء زيارته للسعودية عن رفع العقوبات الأمريكية عن سوريا، لمنحها فرصة جديدة للتعافي.
فيديو قد يعجبك: