إعلان

بعد رفع العقوبات.. الشرع يتجول بسيارته في شوارع دمشق ويتناول العشاء في أحد المطاعم

10:58 ص الأحد 18 مايو 2025

أحمد الشرع

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي وبعض الصفحات الإعلامية السورية مقاطع فيديو تُظهر الرئيس السوري أحمد الشرع أثناء تجوله في أحد شوارع العاصمة دمشق.

وبيّنت المقاطع ظهور الشرع داخل سيارته برفقة موكب بسيط، خلال مروره في حي الشعلان بدمشق.

وفي فيديو آخر، ظهر الشرع وهو يدخل أحد المطاعم في الحي ذاته، حيث لاقى ترحيبًا من المواطنين المتواجدين في المكان خلال جولته.

وكان الشرع قد عاد إلى سوريا عقب لقائه بالرئيس الأميركي دونالد ترامب في العاصمة السعودية الرياض، يوم الأربعاء.

وأعرب ترامب عن إعجابه بالشرع، واصفًا إياه بأنه "شاب جذاب، قوي البنية، وله ماضٍ قوي جدًا، إنه مقاتل"، وذلك وفقًا لما نقلته صحيفتا نيويورك تايمز وواشنطن بوست.

يذكر أن الرئيس ترامب قد أعلن أثناء زيارته للسعودية عن رفع العقوبات الأمريكية عن سوريا، لمنحها فرصة جديدة للتعافي.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

أحمد الشرع دمشق الرئيس السوري
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

الوزير يكشف موعد منع الميكروباص من السير على الدائري.. ويعلن سعر تذكرة الأتوبيس الترددي.
10 أسرى مقابل وقف إطلاق النار 60 يومًا.. إعلام عبري يكشف تفاصيل صفقة جديدة